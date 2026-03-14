Зошто е важен островот Харг?

– Иранските власти тврдат дека на островот Харг, главниот терминал преку кој Иран извезува нафта, сите активности се одвиваат нормално, и покрај американското бомбардирање.

„Извозните и увозните операции, како и активностите на компаниите од островот, во моментов се одвиваат нормално“, изјави заменик-гувернерот на покраината Бушер, Ехсан Џаханијан, објави агенцијата Норњуз, која е блиска до Врховното советодавно тело за национална безбедност на Иран.

Тој додаде дека животот на островот е нормален и дека нема жртви во нападите.

Рано утрово, иранската полуофицијална агенција Фарс објави дека американските напади биле ограничени на воени објекти.

Иранската Воена команда денеска се закани дека ќе нападне цели во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), од кои, како што тврди, американската војска ги нападнала иранските острови Абу Муса и Харг.

Властите на ОАЕ подоцна објавија дека избувнал пожар во пристаништето Фуџаира во земјата откако дронот бил пресретнат.

Во извештајот од медиумската канцеларија на Фуџаира се наведува дека во нападот немало жртви, додавајќи дека пожарникарите се борат со гасење на пожарот.

Иранските власти тврдат дека цел на нападот биле и музеи и историски споменици низ целата земја.

Министерството за културно наследство изјави дека најновите напади во градот Санандаџ, во покраината Курдистан, сериозно ги оштетиле палатата Асеф, палатата Салар Саид и палатата Хосро Абад, објави агенцијата Мизан.

Некои од овие згради се стари со векови и се посветени на курдската култура