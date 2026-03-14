Правата на работниците се само параван: СДСМ, Левица и ССМ одржаа заеднички протест со партиски обележја

Koалициските партнери ССМ, СДСМ и Левица денеска одржаа заеднички протест во Скопје. Она што требаше да биде протест од работниците и за правата на работниците се претвори во класичен партиски собир. Предичеа знамиња и партиски обележја на СДСМ и на Левица.

Со ова веќе е повеќе од јасно дека раководството на ССМ е длабоко навлезено во партиски води и оти правата на работниците за зголемување на мининалната плата се само параван зад кои се крие опозицицијата предводена од СДСМ и Левица.

Погледнете ја атмосферата на овој паритски митинг.