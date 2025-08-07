 Skip to main content
07.08.2025
Зеленски во телефонски разговор го запознал Рама со ситуацијата на фронтот и дипломатијата и му се заблагодарил за поддршката

Свет

07.08.2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во објава на платформата „X“  наведе дека имал телефонски разговор со албанскиот премиер Еди Рама.

Зеленски напиша дека го информирал Рама за ситуацијата на воениот фронт и во дипломатијата, нагласувајќи дека Украина работи со сите партнери за да ја запре војната и да избегне понатамошни жртви.

„Разговаравме за подготовките за состаноци на важни меѓународни сцени. Ова ќе бидат посебни формати на соработка со партнерите. Ќе направиме сè за да ги заштитиме нашите луѓе“, напиша тој.

На крајот од својата порака, Зеленски изразува благодарност за поддршката на Албанија: „Ви благодарам, Еди. Ви благодарам, Албанија, за вашата непоколеблива поддршка за Украина”.

