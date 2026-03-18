Зеленски по разговорот со Руте: Благодарение на НАТО ќе може да купиме ракети „патриот“ од Америка

Украинскиот претседател Володимир Зеленски соопшти дека за време на неговата официјална посета на Лондон, разговарал со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, за зајакнување на украинската воздушна одбрана.

„Се сретнав со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте. Разговаравме за многу различни теми, но пред сè – зајакнување на воздушната одбрана и заштита на нашите луѓе од руски напади. Многу сме благодарни за програмата ПУРЛ (програма на НАТО – Приоритетна листа на потреби на Украина), благодарение на која можеме да купиме ракети „патриот“ од Америка. Ќе работиме на привлекување нови земји кон оваа иницијатива и зголемување на учеството“, соопшти Зеленски во објава на Фејсбук, придружена и со кратко видео.

Руте и Зеленски разговараа и за ситуацијата околу Иран и неговото влијание врз Украина и цела Европа, пренесува Укринформ.

Зеленски претходно изјави дека денес имал трилатерален состанок со британскиот премиер Кир Стармер и Руте, каде што разговарале за заедничко производство на оружје.