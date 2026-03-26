Закон што ја менува светската економија: Иран ја презема контролата врз Ормут и воведува задолжителни даноци

Иранскиот парламент работи на закон со кој би се формализирало наплатата на такси за бродовите што минуваат низ Ормутскиот теснец, објавија локалните медиуми.

Новинските агенции Фарс и Тасним, обете блиски до Иранската револуционерна гарда, го цитираа пратеникот Мохамадрез Резаи Кучи, кој изјави дека „парламентот спроведува план за формално кодифицирање на суверенитетот , контролата и надзорот на Иран над Ормутскиот теснец , а истовремено создавање извор на приходи преку собирање даноци“, пишува АП .

– Ова е сосема природно; Исто како што стоките подлежат на транзитни такси кога минуваат низ други коридори, и Ормутскиот теснец е коридор. Ние ја гарантираме неговата безбедност, па затоа е природно бродовите и танкерите за нафта да плаќаат такви такси – наводно рекол тој.

Ормутскиот теснец, тесен премин на влезот во Персискиот Залив, се смета за меѓународен воден пат отворен за целиот поморски сообраќај.

Воведувањето даноци би го прекинало тој статус, на што веројатно силно би се спротивставиле арапските земји од Заливот, САД и други земји.

