09.04.2026
Универзитетот „Шариф“ е меѓу 100-те најдобри инженерски факултети во светот

Водечкиот ирански инженерски универзитет бил бомбардиран во воздушните напади на САД и Израел

AI Generated

Технолошкиот универзитет „Шариф“, водечкиот ирански инженерски универзитет, бил погоден во воздушните напади на САД и Израел.

Според достапните информации, оштетени се лаборатории, неколку згради, џамија и можен центар за податоци. Исто така, погодена е и блиска гасна централа.

Иранските власти тврдат дека во нападот е употребена бомба за уништување на бункер.

Универзитетот „Шариф“ често се нарекува „ирански МИТ“ и е клучен центар за наука, инженерство и развој на елитен научен персонал. Тој образува врвни инженери, технолошки претприемачи и научници, вклучувајќи експерти од областа на воздухопловството, нуклеарната енергија и напредните истражувања.

Нападнатиот универзитет е меѓу 100-те најдобри инженерски факултети во светот.

