Во Либан пријавени жртви додека Израел и Хезболах меѓусебно се напаѓаат

Израел ги продолжува своите операции против инфраструктурата на проиранската милиција Хезболах во Либан, соопшти денеска војската.

Двајца високи членови на Хезболах биле убиени во напад врз главниот град Бејрут, според израелската војска, која соопшти дека извршила десетици напади на југот на земјата.

Нападите биле поддржани и од израелски копнени трупи стационирани на либанска територија, изјавија официјални лица, пренесе ДПА.

Меѓу другите цели, биле погодени и магацини за оружје. Војската соопшти дека двајца војници се сериозно повредени за време на борбите во јужен Либан.

Либанската новинска агенција ННА јави за бројни израелски напади во текот на утрото и претходната ноќ, особено на југот.

Се вели дека израелски авиони погодиле амбулантно возило кое и припаѓало на спасувачката служба Рисала во близина на Набатие, убивајќи пет болничари.

Рисала е блиска до движењето Амал, кое е клучен сојузник на Хезболах.

Според ННА, во друг напад во јужен Либан загинале уште четворица луѓе за кои се верува дека се сириски работници.

Хезболах за возврат ја презеде одговорноста за неколку ракетни напади по извештаите за неколку налети на проектили лансирани кон Израел и кон израелски позиции во Либан. Засега нема извештаи за повредени.