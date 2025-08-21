Во Италија уапсен осомничен Украинец за саботажа на гасоводот„Северен тек“

Осомничен Украинец е уапсен во Италија за наводно учество во саботажа насочена кон гасоводот „Северен тек“ во септември 2022 година, соопштија денеска германските обвинители.

Мажот е обвинет за учество во предизвикување експлозивна детонација, како и за противуставна саботажа, меѓу другото, соопшти канцеларијата на јавниот обвинител во Карлсруе.

Се вели дека осомничениот е дел од група луѓе кои поставиле експлозивни направи на гасоводите Северен тек 1 и Северен тек 2 во близина на данскиот остров Борнхолм во Балтичкото Море пред околу три години.

Обвинетиот веројатно бил еден од координаторите на операцијата, соопшти канцеларијата на федералниот обвинител.

Италијанската полиција го уапси мажот во покраината Римини преку ноќ. Тој треба да биде екстрадиран во Германија, соопштија од канцеларијата.

Гасоводите „Северен тек 1“ и „Северен тек 2“, кои водат од Русија до Германија преку Балтичкото Море, беа оштетени од неколку експлозии кон крајот на септември 2022 година.

Кратко потоа, беа откриени четири протекувања во три од четирите делници од гасоводот.

Северен тек 1“ претходно се користеше за снабдување на Германија со руски гас, додека „Северен тек 2“ никогаш не беше ставен во употреба по целосната инвазија на Москва врз Украина.