 Skip to main content
21.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 21 август 2025
Неделник

Во Италија уапсен осомничен Украинец за саботажа на гасоводот„Северен тек“

Свет

21.08.2025

AI generated

Осомничен Украинец е уапсен во Италија за наводно учество во саботажа насочена кон гасоводот „Северен тек“ во септември 2022 година, соопштија денеска германските обвинители.

Мажот е обвинет за учество во предизвикување експлозивна детонација, како и за противуставна саботажа, меѓу другото, соопшти канцеларијата на јавниот обвинител во Карлсруе.

Се вели дека осомничениот е дел од група луѓе кои поставиле експлозивни направи на гасоводите Северен тек 1 и Северен тек 2 во близина на данскиот остров Борнхолм во Балтичкото Море пред околу три години.

Обвинетиот веројатно бил еден од координаторите на операцијата, соопшти канцеларијата на федералниот обвинител.

Италијанската полиција го уапси мажот во покраината Римини преку ноќ. Тој треба да биде екстрадиран во Германија, соопштија од канцеларијата.

Гасоводите „Северен тек 1“ и „Северен тек 2“, кои водат од Русија до Германија преку Балтичкото Море, беа оштетени од неколку експлозии кон крајот на септември 2022 година.

Кратко потоа, беа откриени четири протекувања во три од четирите делници од гасоводот.

Северен тек 1“ претходно се користеше за снабдување на Германија со руски гас, додека „Северен тек 2“ никогаш не беше ставен во употреба по целосната инвазија на Москва врз Украина.

Поврзани вести

Свет  | 29.06.2025
Мерц ќе направи сè што може за гасоводот „Северен тек 2“ да не биде повторно пуштен во употреба
Економија  | 19.06.2025
Се сомневаме на саботажа во РЕК, МВР го испитува случајот, вели Мицкоски
Свет  | 29.01.2025
Данска дозволи руска компанија да работи на гасоводот Северен тек 2