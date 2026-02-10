 Skip to main content
10.02.2026
Вторник, 10 февруари 2026
Во Холандија приведени 15 лица поради дистрибуција на пропаганда на ИД

10.02.2026

Холандската полиција приведе 15 лица под сомнение дека на платформата ТикТок дистрибуирала пропаганда на Исламска држава (ИД), при што ги убедувале луѓето да извршат терористички напади.

Обвинителството на Холандија соопшти дека приведувањето уследило откако на ТикТок била дистрибуирана пропаганда на ИД со холандски титлови.

Објавите на ТикТок во кои се агитирало за приклучување кон ИД и се величало мачеништвото имале над 100.000 прегледи.

Тринаесет од осомничените се Сиријци, четворица имаат холандски пасош, но најверојатно имаат двојно државјанство, додека четворица се малолетни.

ТикТок е сопственост на кинеската компанија „БајтДенс“.

