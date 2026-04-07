Венс пристигна во Будимпешта

Потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, пристигна во Унгарија синоќа за да ја изрази поддршката на претседателот Доналд Трамп за неговиот сојузник, премиерот Виктор Орбан, пред неизвесните парламентарни избори што се одржуваат оваа недела, објави „Еуроњуз“.

Венс ќе се сретне со Орбан утрово, а потоа ќе одржи говор на настанот „Ден на унгарско-американското пријателство“ во спортскиот парк МТК. „Ќе разговараме за голем број теми поврзани со односите меѓу САД и Унгарија“, изјави Венс пред новинарите додека ја напушташе воздухопловната база Ендрус во близина на Вашингтон. „Уверен сум дека дискусиите ќе се осврнат на Европа, Украина и сите други прашања“.

Претседателот Трамп постојано ја изразуваше својата поддршка за унгарскиот премиер за време на неговиот втор мандат. „Го поддржувам на претстојните избори; всушност, целосно го поддржувам“, рече американскиот претседател.

Кампањата на Виктор Орбан е фокусирана на прашања од надворешната политика, во кои тој игра важна улога преку одржување добри односи и со американскиот претседател Доналд Трамп и со рускиот претседател Владимир Путин.

Сепак, анкетите на независните институти предвидуваат убедлива победа на партијата Тиса, предводена од проевропскиот конзервативец Петер Маѓар. Од друга страна, провладините агенции ја објавуваат победата на коалицијата Фидес-КДНП на Орбан.

Откако се врати на власт, администрацијата на Трамп се откажа од традиционалната воздржаност што претходните американски влади ја покажаа кон изборите во други земји. Наместо тоа, тие сега отворено и силно ги поддржуваат лидерите што ги сметаат за идеолошки и дипломатски блиски.

Така државниот секретар на САД, Марко Рубио, ја посети Будимпешта кон средината на февруари и му посака „успех“ на својот унгарски сојузник.

Можам со сигурност да ви кажам дека претседателот Трамп е длабоко посветен на вашиот успех, бидејќи вашиот успех е и наш успех“, рече Рубио на заедничката прес-конференција со Орбан по нивниот состанок.

Орбан е особено усогласен со администрацијата на Трамп во однос на антимигрантските политики, кои дојдоа до израз во Унгарија за време на бегалската криза пред десет години. Унгарскиот премиер неколку пати го посети одморалиштето на Трамп, Мар-а-Лаго, во Флорида.

МИА