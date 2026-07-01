Венс: Имаме опции доколку Иран се обиде повторно да ја обнови нуклеарната програма, но нема непотребно да фрламе бомби

Потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, обраќајќи им се на војниците во поморската воздушна база во Вирџинија, изјави дека иранската нуклеарна програма е вратена со децении наназад благодарение на американските воени напади врз неа.

Ако погледнете што велат нашите сопствени разузнавачки служби за нивната нуклеарна програма, тие се подалеку од развој на нуклеарна бомба отколку што биле кога било во изминатите, во основа, 20 или 30 години – рече Венс.

Она што претседателот побара од вас да го исполните е да ја уништите одбранбената индустриска база на таа земја, така што, доколку некогаш решат да ја обноват својата војска или доколку некогаш решат повторно да ја изградат таа нуклеарна програма, да бидат немоќни тоа да го сторат. Вие го извршивте тоа исто толку добро – им порача Венс на американските војници.

Венс тврди дека Трамп сега „преговара од позиција на сила благодарение на вас“.

Ако Иранците се обидат повторно да ја изградат нуклеарната програма, претседателот има опции. Ако Иранците се обидат да им се закануваат на своите соседи или да финансираат тероризам, ние имаме опции – рече тој.

Но, она што никогаш не смееме да го правиме е да фрламе бомби само заради фрлање бомби. А тоа е нешто што претседателот никогаш нема да побара од вас да го направите – продолжи Венс.

Она што го забележав кај луѓето кои ја напаѓаат администрацијата поради преговорите е дека тоа се истите оние луѓе кои, на пример, нè охрабруваа да одиме уште малку понатаму и да фрлиме уште неколку бомби на места како Авганистан. Ако се вратите на грешките што беа направени, токму тие луѓе одбиваа да кажат за што всушност фрлавме бомби – рече американскиот потпретседател.