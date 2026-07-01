Турција го зајакнува обезбедувањето за самитот на НАТО на кој ќе присуствува и Трамп

Турција подготвува опсежно обезбедување за претстојниот самит на НАТО со распоредување на десетици илјади полицајци, ставајќи ја противвоздушната одбрана во висок степен на подготвеност, забранувајќи ги јавните собири и воведувајќи спорни ограничувања на слободата на изразување и здружување.

Лидерите на 32 држави-членки ќе се соберат на 7 и 8 јули во главниот град на Турција, Анкара, вклучувајќи го и претседателот на САД, Доналд Трамп, чии закани за повлекување на неговата земја од НАТО и за намалување на бројот на американски војници во Европа можат да создадат неизвесност околу иднината на Алијансата.

Турција исто така претстави нов „ВИП-аеродром“ – за високи гости, пренаменет од поранешен воен аеродром, специјално за прием на лидерите на НАТО.

На самитот на НАТО се очекува членките да се занимаваат со прашањата за трошоците за одбрана и со промената на улогата на САД во рамките на Алијансата.

Главната агенда ќе биде насочена кон единството, бидејќи Трамп ги критикуваше сојузниците поради тоа што не ја поддржаа американската војна против Иран и воените напори за повторно отворање на Ормуската Теснина.

– Важен аспект на состанокот е до кој степен раздорот меѓу САД и Европа може да биде надминат или намален за време на самитот – изјави Фатих Џејлан, поранешен амбасадор на Турција во НАТО, а сега аналитичар за безбедносни прашања во Центарот за политики „Анкара“.

– Не треба да очекуваме чуда, но сепак постои усогласување на идеите за нагласување на важноста на НАТО, што треба да се гледа како успех – рече тој.

Се чини дека улогата на Турција како домаќин помогна за доаѓањето на Трамп, кој има блиски врски со претседателот Реџеп Таип Ердоган.

Па, да не се одржуваше во Турција од страна на претседателот Ердоган, не верувам дека ќе одев на него – им изјави Трамп на новинарите по состанокот со генералниот секретар Марк Руте во Белата куќа.

Во пресрет на самитот, Ердоган ја опиша Турција како доверлив сојузник кој постојано презема одговорност на југоисточното крило на НАТО и кој ќе продолжи да игра водечка улога во Алијансата. Тој рече дека неговата земја работи на тоа да осигура самитот во Анкара да стане референтна точка во историјата на Алијансата.

Турција е членка на НАТО од 1952 година и ја има втората по големина војска во Алијансата по САД, брзорастечка воена индустрија и стратешка локација на крстосницата меѓу Европа, Блискиот Исток, Црното Море и Кавказ.