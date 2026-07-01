Лефков: Целта на владината реконструкција е поефикасно функционирање на институциите

Миле Лефков, член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ и пратеник, беше гостин во емисијата „За или против“ на телевизија Алфа, и се осврна на темата за владината реконструкција, при што истакна дека градењето силни институции, наместо силни поединци, е целта на владината реконструкција, која треба да овозможи поефикасно функционирање на извршната власт преку оптимално распоредување на кадровските капацитети, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Секому се наоѓа место, за да може оптимално да ги изврши задачите за кои што и практично се избира, а тоа е да им служи на граѓаните. Според комесар за добро владеење, имаме рационализација на определени места. Едно кадровско разместување кое има само една цел, а таа цел е јасна и транспарентна, а тоа е поефикасно и поефективно раководење на извршната власт – вели Лефков.

Лефков нагласи дека реконструкцијата е направена врз основа на анлиза, но и по разговори со коалиционите партнери, кои имаат свој глас во процесот на распределба на ресорите. Според него, за разлика од преходните реконструкции на влада во македонската политика, кои, како што рече, биле поврзани со скандали, политички неприлики или обиди за политички инженеринг, оваа реконструкција има поинаква цел.