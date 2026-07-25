Автобус се преврте на автопат во Турција, повредени 40 лица

Четириесет лица се повредени откако патнички автобус се превртел на автопатот Кирикале – Самсун во Турција, откако возачот изгубил контрола над возилото.
Несреќата се случила во близина на населбата Кимески, а во автобусот во моментот на несреќата се наоѓале вкупно 42 лица, меѓу кои и тројца вработени во транспортната компанија.
На местото на несреќата веднаш пристигнале екипи на итната медицинска помош, полицијата, жандармеријата, пожарникари и припадници на специјалните служби.
Повредените патници биле извлечени од автобусот, згрижени на местото на несреќата и пренесени во повеќе болници во Кирикале.
Според првичните информации, ниту едно од повредените лица не е во животна опасност.
Полицијата и жандармеријата започнале истрага за да ги утврдат причините за несреќата.
⚡️At least 30 people were injured in a bus accident in Istanbul, including children— NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026
The driver lost control on a slippery road, collided with a car, and then hit a road sign pole, according to TRT Haber. pic.twitter.com/p3J56Yj1w5