Унгарија и Словачка не ги потпишаа заклучоците на Европскиот совет за Украина

Европскиот совет не успеа да постигне целосен консензус за најновите заклучоци поврзани со помошта за Украина, откако Унгарија и Словачка одбија да ги потпишат клучните делови од документот. Овој потег на Будимпешта и Братислава уште еднаш ја потврди нивната резервираност кон воената поддршка за Киев.

Мир наместо оружје – Ставот на Орбан и Фицо

Претставниците на двете земји останаа доследни на своите политики дека дополнителното вооружување на Украина не води кон решение, туку само го продолжува конфликтот.

„Нашиот став е јасен: Унгарија нема да учествува во ниту една иницијатива што значи ескалација на војната. Потребен ни е итен прекин на огнот и дипломатија, а не праќање повеќе оружје на фронтот,“ се наведува во неофицијалните брифинзи од унгарската делегација.

Што значи ова за Европската Унија?

Иако останатите земји-членки се обидуваат да одржат единствен фронт против руската агресија, ветото или одбивањето потпис од земји како Унгарија и Словачка го отежнува процесот на донесување одлуки. Ова го става под знак прашалник долгорочното финансирање и воената помош која ЕУ ја планира за Украина во текот на годинава.

„Словачка ќе продолжи да помага хуманитарно, но нема да стави потпис на одлуки кои ја вовлекуваат Европа подлабоко во воена економија,“ изјави претставник близок до владата во Братислава.

Овој раскол доаѓа во критичен момент кога притисокот врз Киев се зголемува, а западните сојузници се обидуваат да ги дефинираат следните чекори на поддршка.

МИА