18.03.2026
Среда, 18 март 2026
Филмот „Нов бран“ од Ричард Линклејтер од утре во кината

18.03.2026

Филмот „Нов бран“, ново дело на американскиот режисер Ричард Линклејтер, ќе започне со прикажување од 19 март во домашните кина

Станува збор за комедија-драма филм од 2025 година што ја раскажува приказната за создавањето на култниот филм на Жан-Лик Годар „До последен здив“, раскажан во духот и стилот во кој самиот Годар го направи филмот што го одбележа францускиот нов бран. Со Гијом Марбек како Жан-Лик Годар, Зои Дојч како Жан Себерг и Обри Дулан како Жан-Пол Белмондо во главните улоги, заплетот го следи создавањето на „До последен здив“ (1960), еден од клучните филмови на францускиот нов бран.

Светската премиера на филмот се одржа на Канскиот филмски фестивал.

