Украина го нападна Белгороод, а Русија Славјанск, Суми и Заопрожје

Ukrainian Military PHOTO via X @ZelenskyyUa

Украинските и руските власти објавија серија ноќни меѓусебни напади, во кои беа убиени и повредени неколку лица, а оштетени се и станбени објекти и друга инфраструктура. Гувернерот на рускиот регион Белгород, Александар Шуваев, објави дека Украина го нападнала истоимениот град со дронови и дека има сомнителни жртви.

Белгород и регионот Белгород се под масовен напад од непријателски дронови. За жал, има повредени лица кои се итно префрлени во болници. Тие се прегледуваат. Нашите лекари им ја пружаат целата потребна помош, напиша Шуваев на руската платформа „Макс“.

Тој, исто така, информира и за неколку пожари во погодените области.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, пак, на X objavi дека три лица се убиени, а повеќе од 10 станбени згради се оштетени во руски напад врз градот Славјанск.

Руската војска, според него, убила и три лица во Сумската област во напад со беспилотни летала „Шахед“, кој исто така оштетил и зграда на компанија.

Во Харков, според Зеленски, дрон погодил станбена зграда, а во Запорожје изгорел пазар.

Полтавскиот, Черниговскиот, Одескиот, Николаевскиот и Дњепропетровскиот регион исто така биле цел на руските напади, додаде Зеленски.