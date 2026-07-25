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25.07.2026
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Сабота, 25 јули 2026
Неделник

Лацио заинтересиран за Џејмс Родригез

Фудбал

25.07.2026

rodrigez
Screenshot

Колумбискиот репрезентативен играч од средниот ред, Џејмс Родригез, би можел да ја продолжи кариерата во Италија.

Според „Marca“, Лацио и неколку мексикански клубови покажуваат интерес за 35-годишниот Колумбиец, кој ја напушти Минесота јунајтед пред неколку дена и стана слободен агент.

Џејмс играше за американскиот клуб од февруари. Тој играше во шест натпревари од МЛС и имаше две асистенции. На Светското првенство 2026 година, Џејмс настапи на пет натпревари, но не успеа да постигне гол.

„Transfermarkt“ ја проценува вредноста на фудбалерот на 1,5 милиони евра.