Лацио заинтересиран за Џејмс Родригез

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Колумбискиот репрезентативен играч од средниот ред, Џејмс Родригез, би можел да ја продолжи кариерата во Италија.

Според „Marca“, Лацио и неколку мексикански клубови покажуваат интерес за 35-годишниот Колумбиец, кој ја напушти Минесота јунајтед пред неколку дена и стана слободен агент.

Џејмс играше за американскиот клуб од февруари. Тој играше во шест натпревари од МЛС и имаше две асистенции. На Светското првенство 2026 година, Џејмс настапи на пет натпревари, но не успеа да постигне гол.

„Transfermarkt“ ја проценува вредноста на фудбалерот на 1,5 милиони евра.