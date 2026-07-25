Брод со 11 европски туристи исчезна кај индонезискиот остров Сулавеси

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Брод со 11 европски туристи и двајца членови на екипажот, исчезна во близина на заливот на индонезискиот остров Сулавеси.

Индонезиските власти соопштија дека е почната потрага по бродот, кој испловил од островот Танџунг Унауна во петокот наутро и се упатил кон пристаништето Мариса во соседната покраина Горонтало, но не пристигнал како што били планирано.

На бродот имало еден чешки државјанин, еден Белгиец, пет холандски државјани, тројца Германци, една Французинка и двајца индонезиски членови на екипажот.

Десетици екипи за пребарување и спасување ги бараат исчезнатите, покривајќи површина од околу 300 наутички милји во заливот Томини и неговата околина.