Трамп: Разговорот со Зеленски беше добар, сите сакаат војната да заврши

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека разговорот со украинскиот претседател Володимир Зеленски бил многу добар, дека тоа е тековен процес и дека сите сакаат војната да заврши.

Запрашан од новинарите по средбата во Давос, дали има можност уште денеска да се постигне договор, Трамп рече дека ќе видиме што ќе се случи, пренесе Скај њуз.

„Се среќаваме со Русија, тоа ќе се случи утре, а ќе се сретнеме и со претседателот Путин. Имав многу добар состанок со претседателот Зеленски, сите сакаат војната да заврши“, рече тој, пренесе Си-Ен-Ен.

Според него, сè уште има многу што да се направи за да се заврши војната.

„Војната мора да престане. Се надеваме дека ќе престане. Многу луѓе се убиени“, рече Трамп, кој одби да ги открие сите детали од разговорот.

Тој додаде дека не разговарал со Зеленски за приклучувањето на Украина кон Одборот за мир.