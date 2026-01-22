 Skip to main content
Гренел до Вучиќ: Следете го американскиот пат, а не европскиот

Свет

22.01.2026

Претставникот на американскиот претседател Доналд Трамп за специјални мисии, Ричард Гренел, го повика српскиот претседател Александар Вучиќ да го следи американскиот, а не европскиот пат.

„Европа е во проблеми – вашите економии ги задушува Брисел. Иновацијата е речиси мртва. Компаниите не растат во Европа. Вучиќ треба да го следи патот на САД, а не европскиот пат“, напиша Ричард Гренел на X.

Гренел реагира на изјавата на еврокомесарката за проширување Марта Кос, која објави дека во Давос разговарала со Вучиќ за реформите што ѝ се потребни на Србија за да остане цврсто на европскиот пат и да напредува со планот за раст.

Српскиот претседател, кој е во Давос, изјави во врска со Одборот за мир на Трамп: „ќе видиме кои се задачите на тој комитет“.

„Едно е да се даваат пари за нешто да се обнови, а друго е кој ќе испрати воени трупи таму. Тој Одбор за мир дополнително ја подели Европа. Земјите од ЕУ или не учествуваат или сè уште не се изјасниле за тоа. Тоа нема да биде едноставна иднина… Некои велат дека тоа е паралелна организација на ОН. Не сум сигурен и не мислам дека е едноставно можно. Кина само изјави дека добила покана, Франција, Германија и Италија не учествуваат“, оцени тој додавајќи дека ситуацијата ќе биде појасна во наредните недели.

