Трамп: Куба ќе падне

Американскиот претседател изнесе низа тврдења во интервју за Политико за војната со Иран, ситуацијата во Куба, војната во Украина и неговиот однос со технолошките компании. Во интервјуто, тој ги отфрли загриженостите за последиците од конфликтот со Иран, рече дека САД ќе помогнат во изборот на нов ирански лидер и го нападна украинскиот претседател Володимир Зеленски и компанијата за вештачка интелигенција Антропик.

Трамп се соочи со политички критики во САД во последните денови, вклучително и незадоволство од дел од движењето МАГА поради војната со Иран, како и напади од демократите поради растечките трошоци за живот.

Во телефонски разговор, Трамп сепак изгледаше многу самоуверен. Тој ги отфрли загриженостите за влијанието на војната врз цените на горивото и снабдувањето со муниција на САД и тврдеше дека американските гласачи ја поддржуваат воената акција против Иран. Бројни неодамнешни анкети покажуваат спротивното, иако анкетата објавена денеска од Фокс њуз покажа дека гласачите се поделени по прашањето за Иран.

„На луѓето им се допаѓа она што се случува“, рече Трамп.

Тој додаде дека по Иран, кубанскиот режим би можел да се сруши. „Куба исто така ќе падне. Ние ја прекинавме целата нафта, сите пари, во основа сè што доаѓаше од Венецуела, што беше нивниот единствен извор. А сега тие сакаат да склучат договор“, рече тој.

На прашањето дали САД имале улога во можниот пад на кубанската влада, Трамп одговори: „Па што мислите? Слушате за Куба 50 години. Тоа е само шлаг на тортата за мене.“

Тој ги пофали односите со Венецуела. „Венецуела се справува фантастично. Делси работи фантастична работа. Односот со нив е одличен“, рече тој.

Трамп, исто така, потврди дека Вашингтон разговара со раководството на Куба, бидејќи ситуацијата на островот се влошува по заробувањето на венецуелскиот лидер Николас Мадуро. „Потребна им е помош. Разговараме со Куба“, рече Трамп.

Тој додаде дека влошувањето на ситуацијата во Куба е делумно резултат на притисокот од САД, вклучително и прекинот на снабдувањето со венецуелска нафта што ја одржуваше кубанската економија со години.

„Тоа е поради мојата интервенција, интервенцијата што се случува сега. Инаку немаше да го имаме овој проблем. Ја прекинавме целата нафта, сите пари… сè што доаѓаше од Венецуела, што беше нивниот единствен извор“, повтори тој.

Додека американските воени операции против Иран доминираат во надворешната политика на неговата администрација, Трамп навести дека САД сакаат да играат важна улога во обликувањето на политичката иднина на Иран по војната.

Кога беше прашан колку влијание очекува да има врз изборот на идното иранско раководство, тој одговори: „Ќе имам многу влијание, или нема да има договор, бидејќи нема да се вратиме назад и да го правиме ова повторно“.

„Ќе работиме со народот и режимот за да осигуриме дека на власт ќе дојде некој што може да го изгради Иран на добар начин, но без нуклеарно оружје“, продолжи тој.

Трамп се осврна и на синот на покојниот ајатолах Али Хамнеи, кој се споменува како можен нов врховен лидер на Иран. „Сега го гледаат синот. Причината зошто таткото не сакаше да му ја предаде власта е затоа што велат дека е некомпетентен“, тврди Трамп.

Тој нагласи дека САД „ќе соработуваат со Иранците за да помогнат во донесувањето на правилниот избор“ бидејќи сакаат да избегнат ситуација во која Иран повторно би водел политика што би довело до нов конфликт за десет години.

Трамп, исто така, ги отфрли загриженостите дека зголемувањето на цените на горивата поради конфликтот би можело политички да им наштети на републиканците пред ноемвриските избори. „На луѓето им се допаѓа она што се случува. Отстрануваме голема закана за Соединетите Американски Држави и го правиме тоа на начин што никој досега не го видел“, истакна тој.

Тој истакна дека американската воена операција против Иран се спроведува прецизно, со тврдење дека САД имаат огромни воени капацитети, иако претставници на Пентагон и некои членови на Конгресот предупредуваат за намалување на залихите на оружје.

„Оперираме хируршки. Имаме неограничени залихи на оружје, неограничено… Имаме илјадници и илјадници парчиња“, рече тој.

Тој додаде дека воената моќ на Иран е практично уништена. „Тие немаат морнарица. Немаат воздухопловни сили. Немаат системи за детекција на авиони. Сè е уништено. Нивниот радар е уништен. Нивната армија е десеткувана. Сè што им останува е храброст“, изјави тој.

Трамп рече дека преговорите за војната во Украина продолжуваат паралелно, и уште еднаш ја изрази својата фрустрација од украинскиот претседател Володимир Зеленски. „Зеленски мора да се повлече и мора да постигне договор“, тврдеше тој.

Од друга страна, тој верува дека рускиот претседател Владимир Путин е подготвен да преговара за крај на војната. „Мислам дека Путин е подготвен за договор“, повтори тој.

Кога го прашаа која е пречката за мировен договор, Трамп не образложи, но посочи дека украинскиот претседател не покажува доволно волја за преговори.

Трамп се осврна и на спорот меѓу Пентагон и технолошката компанија Антропик, која одби да ѝ даде на американската војска неограничен пристап до нејзината технологија за вештачка интелигенција.

МИА