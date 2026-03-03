Трамп: Цените на нафтата ќе паднат кога ќе заврши војната во Иран

Facebook/The White House

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека очекува дека по зголемувањето, цените на нафтата ќе паднат кога ќе заврши војната во Иран и дека некој што живее во Иран веројатно би бил посоодветен кандидат да ја преземе земјата од синот на поранешниот ирански шах во егзил, Реза Пахлави, кој живее во САД, пренесе МИА.

Трамп на заедничката прес-конференција со германскиот канцелар Фридрих Мерц во Овалната соба изјави дека, поради нападите на САД и Израел врз Иран, цените на нафтата веројатно ќе бидат „високи некое време“, но дека ќе паднат кога сè ќе заврши и дека дури ќе бидат пониски од порано, пренесува Би-Би-Си.

Значи, ако имаме малку повисока цена на нафтата некое време, штом ова ќе заврши, тие цени ќе се намалат. Верувам дека ќе бидат пониски дури и од порано“, рече Трамп.

На прашањето дали го гледа Реза Пахлави, протераниот син на последниот ирански шах, како можна опција да го води Иран во иднина, Трамп рече дека Пахлави изгледа како фин човек, но дека, иако „некои луѓе го сакаат“, тој верува дека најдоброто можно сценарио би било „некој што веќе е таму“ да ја преземе власта.

Трамп ги предупреди Иранците да не излегуваат на улиците додека трае бомбардирањето.

Според него, иранската заедница во Соединетите Американски Држави е задоволна од американската операција против Иран, која започна во саботата.