Телефонски разговор Ердоган-Зеленски: Конфликтот во Иран не смее да ги попречи преговорите за Украина

Фото: Facebook/Recep Tayyip Erdoğan

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во телефонски разговор му рекол на украинскиот претседател Володимир Зеленски дека конфликтот во Иран не би смеел да ги попречи преговорите за ставање крај на војната во Украина, соопшти денеска Дирекцијата за комуникации на Претседателството на Република Турција.

Како што пренесе Анадолија, двајцата лидери за време на разговорот размениле мислења за односите меѓу Турција и Украина, како и за пошироки регионални прашања, се наведува во соопштението.

Ердоган истакнал дека актуелниот конфликт во Иран „не би смеел да ја наруши потрагата по мир во Украина“. Тој додал дека преговорите треба да продолжат „без одлагање“ за да се поддржат напорите за ставање крај на војната.

Исто така, тој ја нагласил важноста на обновата на Украина и решавањето на потребите на земјата по завршувањето на конфликтот. Според Ердоган, залечувањето на раните на Украина, иницирањето на процесот на обнова и воспоставувањето трајна безбедност „имаат големо значење“.

Ердоган исто така нагласил дека поморската безбедност во Црното Море останува од клучно значење за Турција.

Тој истакнал дека прекинот на огнот кој би обезбедил заштита на енергетската инфраструктура и пристаништата би можел да придонесе за градење доверба меѓу страните. Таквите мерки би можеле да помогнат во зајакнувањето на стабилноста и да ги олеснат чекорите кон градење доверба во регионот, додал тој.

Ердоган исто така рекол дека Анкара е подготвена да ја пружи „сета потребна поддршка“ за напорите насочени кон постигнување на тие цели.