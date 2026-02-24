Стапија на сила глобалните царини на Трамп

Преработените глобални царини на америкнскиот претседател Доналд Трамп започнаа денес со стапка од 10%, иако тој изјави за време на викендот дека ќе започнат со 15%.

Во петокот, откако Врховниот суд ја отфрли поголемиот дел од царинската агенда на Трамп, тој објави дека брзо ќе спроведе рамна царина од 10% за сите трговски партнери користејќи различен трговски закон.

Еден ден подоцна Трамп објави на Truth Social дека „стапува на сила веднаш“ дека ќе ја „покачи Светската царина од 10%… на целосно дозволеното и законски тестирано ниво од 15%.“

Според трговскиот закон на кој администрацијата сега се свртува, наречен Член 122, царините до 15% можат брзо да се применат, но само до 150 дена.

Неколку часа пред да стапи на сила сеопфатната царина во 00:01 часот, Царинската и гранична заштита на САД испрати меморандум со кој ги информираше увозниците дека стапката ќе биде 10% на почетокот и дека ќе се применува за „секоја земја во период од 150 дена, освен ако не е посебно ослободена“, почнувајќи од 00:01 часот по источно време во вторник.

Глобалната царина ќе започне од 10%, но администрацијата работи на нејзино зголемување на 15% во посебна наредба што Трамп ќе треба да ја потпише.

Како резултат на обновената неизвесност, ЕУ претходно во понеделник го замрзна спроведувањето на огромниот трговски договор со Трамп минатото лето.

Други трговски партнери, како што се Индија, Кина, Швајцарија и Обединетото Кралство, исто така размислуваат што да прават. Поголемиот дел од трговските рамковни договори што администрацијата на Трамп и странските трговски партнери ги постигнаа од почетокот на минатата година се според Законот за меѓународни економски овластувања во вонредни состојби, законот од 1977 година за кој Врховниот суд рече дека Трамп неправилно го искористил кога воведе сеопфатни царини минатата година.