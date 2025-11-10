Синот на поранешниот либиски лидер Моамер ел-Гадафи ослободен од затвор по десет години

Фрипик

Синот на починатиот либиски лидер Моамер ел-Гадафи, Ханибал Гадафи, беше ослободен од либански затвор по десет години поминати во притвор, потврдија денеска неговиот адвокат и судски извори.

„Тој е ослободен“, изјави за ДПА Насиб Чедид, еден од неговите адвокати. Неговиот правен тим соопшти дека Ханибал бил ослободен со кауција од 900.000 американски долари и дека му е укината забраната за патување.

Ослободувањето се случи неколку дена откако либанските власти ја укинаа забраната за патување на Гадафи и ја намалија неговата кауција.

Судот првично побара кауцијата да биде одредена на 11 милиони долари, но минатиот четврток кауцијата беше намалена на 900.000 долари.

Гадафи (50) беше уапсен во Либан во 2015 година откако нелегално влегол во земјата од Сирија, потсетува ДПА.

Тој беше обвинет за криење информации за исчезнувањето на шиитскиот лидер Муса ал-Садр во Либија.

Шиитската милиција Амал во Либан го смета режимот на Гадафи за одговорен за исчезнувањето на свештеникот роден во Иран.

Либија постојано негира каква било вмешаност во неговото исчезнување.

Во минатото, имаше спротивставени извештаи за судбината на шиитскиот лидер – од кои некои сугерираа дека покојниот долгогодишен либиски владетел Моамер ал-Гадафи наредил негово убиство.

Случајот со ал-Садр останува едно од најконтроверзните и најнерешените прашања во поновата либанска историја и постојано ги затегнува односите меѓу Либан и Либија, потсетува германската агенција.