19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
САД во сабота ќе го нападнат Иран!?

Свет

19.02.2026

 Високи претставници за национална безбедност му соопштиле на американскиот претседател Доналд Трамп дека војската е подготвена за потенцијални напади врз Иран веќе во сабота, но дека временската рамка за каква било акција веројатно ќе се продолжи и по овој викенд, објави Си-Би-Ес Њуз, повикувајќи се на извори запознаени со разговорите.

Трамп сè уште не донел конечна одлука за тоа дали ќе го изврши нападот, рекоа аноимните претставници.

Разговорите се опишани како „континуирани“, додека Белата куќа ги проценува ризиците од ескалација и политичките и воените последици од воздржаноста. 

