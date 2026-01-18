САД убија лидер поврзан со Ал Каеда во Сирија

Американската војска во саботата соопшти дека убила „лидер поврзан со Ал Каеда“ во напад во северозападна Сирија како одмазда за нападот во кој загинаа тројца Американци во декември.

Нападот, извршен во петокот, се случи една недела по „големите“ напади на американската војска и нејзините партнери против џихадистичката група Исламска држава (ИД) во Сирија, исто така како одмазда за заседа во која загинаа двајца војници и еден преведувач, пренесува Ен-би-си.

Во соопштение објавено преку Икс, Централната команда на САД (CENTCOM) соопшти дека извршила напад што резултирал со „смрт на лидер поврзан со Ал Каеда, кој имал директни врски со терорист на Исламска држава“, за кој се вели дека го извршил нападот минатиот месец.

Човекот убиен во петокот е идентификуван како Билал Хасан ал-Џасим и бил „искусен терористички лидер“ кој „планирал напади и бил директно поврзан со терористот на ИСИС одговорен за заседата во која беа убиени и ранети американски и сириски (војници) минатиот месец“, според соопштението објавено од CENTCOM вчера.

Нападот на 13 декември врз Палмира, Сирија, беше прв од ваков вид што стана познат по падот на Башар ал-Асад во декември 2024 година.

Кон крајот на декември, САД објавија дека нападнале „упоришта“ на џихадистичката организација со поддршка на Јордан. На почетокот на јануари, Велика Британија и Франција објавија дека и тие извршиле напади за да спречат, според Париз, „повторно појавување на Даеш“ (акроним за ИД на арапски).

За време на војната во Сирија, која избувна во 2011 година по крвавото задушување на продемократските протести, ИД зазеде огромни делови од сириската територија, вклучувајќи го и регионот Палмира, сè до нејзиниот колапс во 2019 година, бидејќи беше нападната од повеќе насоки, особено од меѓународна антиџихадистичка коалиција.

И покрај овој пораз, нејзините борци кои се повлекоа во огромната сириска пустина продолжуваат да извршуваат спорадични напади.

По враќањето на власт на републиканецот Доналд Трамп, кој се чини дека е против присуството на американски трупи во странство, се постави прашањето за одржување на присуството на силите на Вашингтон на сириска територија.

Американскиот Пентагон во април објави дека САД го намалуваат за половина бројот на своите трупи распоредени во Сирија – иако точниот број на нивни војници што дејствуваат во таа земја никогаш не беше официјално објавен.