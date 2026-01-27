Во согласност со минатогодишната изјава на американскиот претседател, Доналд Трамп, САД денеска и формално се повлекоа од Парискиот договор за климата, клучна меѓународна рамка за борба против глобалното затоплување.

Повлекувањето на САД, втор најголем емитер на стакленички гасови во светот, по Кина, веројатно ќе зададе дополнителен удар врз напорите за борба против климатските промени, објавува Блумберг.

САД повторно се приклучија на Парискиот договор за климата откако Џозеф Бајден ја презеде функцијата во 2021 година, но нивното второ повлекување, за кое се очекува да остане на сила барем во преостанатите три години од мандатот на Трамп, ќе го отежни уште повеќе за меѓународната заедница да ја постигне својата цел за ограничување на порастот на просечните глобални температури на 1,5 степени Целзиусови над прединдустриските нивоа.

Во својот речиси едночасовен говор на Генералното собрание на Обединетите нации минатиот септември, Трамп ги отфрли опасностите од климатските промени, нарекувајќи ја „најголемата измама во светот досега“.

Договорот, усвоен во 2015 година и стапен во сила следната година, е ратификуван од речиси 200 земји и региони.

Тоа е првиот глобален договор што бара од сите земји, без оглед на нивното ниво на развој, да постават цели за намалување на емисиите на стакленички гасови.