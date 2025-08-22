Руте: НАТО и Украина работат на безбедносни гаранции за да спречат повторен напад на Русија

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, на заедничка прес-конференција со украинскиот претседател Володимир Зеленски во Киев, истакна дека сојузниците на Алијансата и Украина заедно работат на безбедносните гаранции за Украина, за да бидат сигурни дека Русија нема повторно да нападне.

Солидни безбедносни гаранции ќе бидат од суштинско значење и во моментот работиме на тоа, посочи Руте.

Зеленски, пак, истакна оти Русија прави се за да спречи средба помеѓу лидерите на Украина, САД и на Русија.

Прашањето за прекин на војната треба да се реши на ниво на лидери, но сега гледаме дека Русите прават се што е можно да ја спречат средбата. За разлика од Русија, Украина не се плаши од никакви средби со лидери. Ние сме подготвени продуктивно да работиме, до максимален можен степен, наведе Зеленски.

Тој изрази надеж дека „партнерите ќе помогнат да се обезбеди барем минимално продуктивна позиција од страна на Русија“.

Треба да ги принудиме да се вклучат во дипломатијата. Потребни ни се навистина силни санкции ако тие не се согласат на дипломатско решение за оваа војна, ако не сакаат да ја завршат. Сметаме на силни (санкции) од нашите партнери, посочи Зеленски.

Зеленски уште еднаш нагласи дека тој и Руте разговарале за безбедносните гаранции за Украина од другите земји, кои, според украинскиот претседател, треба да бидат слични на Член 5 од повелбата на НАТО.