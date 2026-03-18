Рубио негира дека САД се обидуваат да го соборат кубанскиот претседател Дијаз-Канел

Американскиот државен секретар Марко Рубио вчера го негираше извештајот на „Њујорк тајмс“ дека Вашингтон побарал во неодамнешните разговори со кубанската владина делегација претседателот Мигел Дијаз-Канел да „си оди“ – да биде отстранет од власт, пренесува АФП.

Во порака преку Икс во раните утрински часови, Рубио го опиша извештајот како „лажен“, како и „многу (други) медиумски извештаи“, бидејќи тие се „засновани“, според него, на „шарлатани и лажговци кои се претставуваат како добро информирани“.

The reason so many in US media keep putting out fake stories like this one is because they continue to rely on charlatans & liars claiming to be in the know as their sources. https://t.co/mfzZbeO9UT — Marco Rubio (@marcorubio) March 18, 2026

Во понеделникот, „Њујорк тајмс“ објави дека претставници на администрацијата на Трамп побарале од кубанските преговарачи да го отстранат претседателот Дијаз-Канел од функцијата со цел да се промовираат структурни реформи на островот што тој нема да ги прифати, бидејќи се смета за тврдокорен. Додадено е дека Вашингтон не мора нужно да се стреми кон соборување на преостанатата комунистичка влада.

Рубио не појасни дали го смета целиот извештај или делови од него за „лажни“.

Според извештајот, „Американците им ја пренеле пораката на кубанските преговарачи дека претседателот (Дијаз-Канел) мора да си замине, но им оставаат на Кубанците да одлучат за следните чекори“, без конкретен распоред.

Американскиот државен секретар, исто така, сметаше дека мерките објавени претходниот ден од Хавана, имено дека кубанската дијаспора ќе може да инвестира на островот и да поседува приватни бизниси, се далеку од „доволни“.

Министерот за надворешни работи Рубио, син на имигранти од Куба, е заколнат непријател на комунистичката влада на островот, која е на власт од револуцијата во 1959 година под водство на Фидел Кастро.