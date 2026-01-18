Расмусен, со остри критики за изјавите на Трамп за Гренланд

Поранешниот генерален секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен, остро ги критикуваше изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп за преземањето на Гренланд, предупредувајќи дека тоа би бил „крај на светскиот поредок каков што го знаеме“ ако САД го земат тој остров со сила.

Расмусен, кој е и поранешен дански премиер, изјави за Фајненшл тајмс дека Трамп користел јазик за Гренланд сличен на оној што го користат „гангстерите“ во Русија и Кина, кои треба да се обиде да ги контролира.

Тоа беше за мене процес што боли. Уште од детството, ги сметав САД за природен лидер на слободниот свет. Дури и зборував за САД како за светски полицаец, рече Расмусен, кој испрати дански војници да се борат заедно со САД во Авганистан.