 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Расмусен, со остри критики за изјавите на Трамп за Гренланд

Свет

18.01.2026

Поранешниот генерален секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен, остро ги критикуваше изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп за преземањето на Гренланд, предупредувајќи дека тоа би бил „крај на светскиот поредок каков што го знаеме“ ако САД го земат тој остров со сила.

Расмусен, кој е и поранешен дански премиер, изјави за Фајненшл тајмс дека Трамп користел јазик за Гренланд сличен на оној што го користат „гангстерите“ во Русија и Кина, кои треба да се обиде да ги контролира.

Тоа беше за мене процес што боли. Уште од детството, ги сметав САД за природен лидер на слободниот свет. Дури и зборував за САД како за светски полицаец, рече Расмусен, кој испрати дански војници да се борат заедно со САД во Авганистан.

Поврзани вести

Свет  | 18.01.2026
Американска инвазија на Гренланд „би го направила Путин најсреќниот човек на земјата“, рече шпанскиот премиер Санчез
Свет  | 17.01.2026
„Заплашувањето и заканите нема да нè погодат“, Европските лидери му одговорија на Трамп
Свет  | 17.01.2026
Кошта: ЕУ разгледува одговор на царините на Трамп за Гренланд
﻿