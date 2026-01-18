Утре е неработен ден

Министерство за труд и социјална политика соопшти дека, согласно Законот за празниците на Република Македонија, 19 јануари 2026 година – Богојавление (Водици) е неработен ден за граѓаните од православната вероисповест.

Согласно најавите, сите трговски објекти, маркети и трговски центри ќе работат согласно редовното работно време.ќ

Поради верскиот празник Богојавление (Водици), јавниот превоз ќе функционира по неделен возен ред, а исклучок ќе бидат линиите 18А, 32, 51, 56, 56А, 70, 74, 81, 118 и 180 кои ќе сообраќаат по саботен возен ред.

На Водици од 7 до 14 часот, дежурна ќе биде билетарницата на Транспортен центар, а жичницата нема да работи.

Од ЈСП потсетуваат дека секој понеделник и секој последен вторник во месецот, за Жичницата се неработни денови.