 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Утре е неработен ден

Сервиси

18.01.2026

Министерство за труд и социјална политика соопшти дека, согласно Законот за празниците на Република Македонија, 19 јануари 2026 година – Богојавление (Водици) е неработен ден за граѓаните од православната вероисповест.

Согласно најавите, сите трговски објекти, маркети и трговски центри ќе работат согласно редовното работно време.ќ

Поради верскиот празник Богојавление (Водици), јавниот превоз ќе функционира по неделен возен ред, а исклучок ќе бидат линиите 18А, 32, 51, 56, 56А, 70, 74, 81, 118 и 180 кои ќе сообраќаат по саботен возен ред.

На Водици од 7 до 14 часот, дежурна ќе биде билетарницата на Транспортен центар, а жичницата нема да работи.

Од ЈСП потсетуваат дека секој понеделник и секој последен вторник во месецот, за Жичницата се неработни денови.

Поврзани вести

Економија  | 26.12.2024
Мицкоски за „недела неработен ден“: Или сите да работат во недела со двојна или тројна дневница или никој
Сервиси  | 23.12.2024
За припадниците на католичката вероисповед претстојната среда ќе биде неработен ден
Сервиси  | 06.12.2024
По повод празникот „Свети Климент Охридски“ 9 декември е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија
﻿