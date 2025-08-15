 Skip to main content
15.08.2025
Промена во последен момент: Ништо од состанокот на Трамп и Путин во четири очи

Свет

15.08.2025

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Левит, денеска им изјави на новинарите дека претходно планираниот тет-а-тет состанок меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот лидер Владимир Путин е променет.

Раните планови за средба помеѓу Доналд Трамп и Владимир Путин сега ќе вклучуваат и државниот секретар Марко Рубио, како и специјалниот пратеник Стив Виткоф, изјави Левит.

Оваа промена доаѓа неколку часа пред закажаната средба на двајцата лидери на воената база Елмендорф-Ричардсон во Анкорејџ, што ќе биде нивна прва лична средба откако Трамп се врати во Белата куќа за својот втор мандат.

