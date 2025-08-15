Авионот на Трамп слета во Алјаска

Facebook / Donald J. Trump

Авионот „Ер Форс Уан“ со кој се пренесува американскиот претседател Доналд Трамп слета во Алјаска, каде што наскоро е закажан историски руско-американски самит. Претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, наскоро треба да се сретнат во Алјаска.

Главните теми на разговорите ќе бидат украинското прашање и нормализацијата на односите меѓу Москва и Вашингтон. Средбата треба да започне во 21:00 часот по централноевропско време.

Како што е најавено, Путин и Трамп прво ќе одржат средба еден на еден, а потоа ќе следат работен појадок на кој ќе присуствуваат руски и американски делегации.