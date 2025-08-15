 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Неделник

Авионот на Трамп слета во Алјаска

Свет

15.08.2025

Facebook / Donald J. Trump

Авионот „Ер Форс Уан“ со кој се пренесува американскиот претседател Доналд Трамп слета во Алјаска, каде што наскоро е закажан историски руско-американски самит. Претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, наскоро треба да се сретнат во Алјаска.

Главните теми на разговорите ќе бидат украинското прашање и нормализацијата на односите меѓу Москва и Вашингтон. Средбата треба да започне во 21:00 часот по централноевропско време.

Како што е најавено, Путин и Трамп прво ќе одржат средба еден на еден, а потоа ќе следат работен појадок на кој ќе присуствуваат руски и американски делегации.

Поврзани вести

Свет  | 15.08.2025
Трамп му аплаудираше на Путин: Вака изгледаше средбата на црвениот тепих, а потоа влегоа во ѕверот
Свет  | 15.08.2025
Промена во последен момент: Ништо од состанокот на Трамп и Путин во четири очи
Свет  | 15.08.2025
Зеленски бара тројна средба по самитот Путин–Трамп на Алјаска