Почна судскиот процес против поранешниот албански претседател, Илир Мета

Во Специјалниот првостепен суд за корупција и организиран криминал (GJKKO) се одржа првото рочиште во главната постапка, против поранешниот албански претседател Илир Мета, кој во затворски притвор е од 21 октомври 2024 година.

На рочиштето присуствуваше и Мета, кој за првпат се појави во јавноста откако беше уапсен. Тој претходно побара од Специјалниот суд да се обезбеди директен пренос на целиот процес, барање за кое судот сè уште нема донесено одлука.

Неговиот адвокат, Кујтим Цакрани, во изјава за медиумите денеска истакна дека е неприфатливо рочиштата за овој судски процес да не бидат директно пренесувани за јавноста.

Во овој предмет ќе ѝ се суди и на поранешната сопруга на Мета, Моника Круемaди, која исто така беше присутна на првото рочиште, како и нејзината мајка Фатиме Круемади, чиј адвокат побара одложување на рочиштето, бидејќи немал полномошно да бара скратена постапка.

Следното рочиште за овој судски процес е закажано за 11 мај.

Сите судски инстанции до сега, последно и Уставниот суд, на 8 април, ги одбија барањата на Мета за укинување на притворот, додека Круемади има безбедносна мерка пријавување во судот еднаш месечно.

Според обвиненијата, се осомничени за фаворизирање на приватни компании и други активности со лобирање во САД и купување и продажба на станови во замена за добивање значителни суми пари, кои се обиделе да ги скријат.

Мета (57), кој моментално е претседател на опозициската Партија на слободата, шеф на албанската држава беше во периодот од 24 јули 2017 до 24 јули 2022 година. Претходно беше премиер, министер за надворешни работи, претседател на парламент.

Во судската зграда биле присутни пратеници од неговата партија, како и од Демократската, кои ги поздравил со подигнати два прста, а потоа со рацете направил и орел извикувајќи „Албанија на Албанците“.