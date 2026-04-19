Папата Лав Четиринаесетти ги повика Анголците да ги надминат старите поделби

Папата Лав Четиринаесетти денеска во обраќање пред околу 100.000 луѓе собрани на миса на отворено во близина на главниот град Луанда, ги повика Анголците да ги надминат поделбите по децениите крвав конфликт.

Во Ангола имаше крвава граѓанска војна од 1975 до 2002 година. Папата ја опиша како „прекрасна, но ранета земја“. Тој ги повика Анголците „заедно да изградат земја каде старите поделби ќе бидат надминати еднаш засекогаш, каде што омразата и насилството ќе исчезнат“.

Верниците пред зори почнаа да пристигнуваат во Киламба, пркосејќи им на топлината и влажните услови за да го слушнат папата како отворено зборува за војната и нееднаквоста…

Голем број луѓе се собраа пред почетокот на мисата, тие танцуваа и викаа додека папата поминуваше во својот бел папамобил. Меѓу оние кои го пречекаа беше и сестра Кристина Матенде, која пристигна во раните утрински часови.

Пристигнувањето на папата тука е радост. Живееме во време полно со тешкотии, додаде Матенде.

Ангола е еден од водечките производители на нафта во подсахарска Африка, но нејзиното население од 36,6 милиони луѓе сè уште се соочува со екстремна сиромаштија, при што повеќе од 30 проценти живеат со помалку од 2,15 долари дневно, според податоците на Светската банка. Повеќе од половина од граѓаните на Ангола се изјаснуваат како католици.