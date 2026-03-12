 Skip to main content
12.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 март 2026
Неделник

Oткако новиот ајатолах рече дека Ормутскиот теснец останува затворен, светската нафта отиде над 100 долари за барел

Свет

12.03.2026

Цените на нафтата денеска нагло пораснаа при што нафтата од типот „Брент“ (Brent Crude) се стабилизираше на над 100 долари за барел за првпат од август 2022 година, откако новиот врховен водач на Иран изјави дека Ормускиот Теснец мора да остане затворен.

Новиот ајатолах нареди: Ормутскиот теснец останува затворен

Цената на нафтата „Брент“ скокна за 9,2 отсто на 100,46 долари по барел, додека нејзиниот американски еквивалент, „Вест Тексас Интермедиат“ (West Texas Intermediate), се искачи за 9,7 отсто на 95,73 долари за барел.

Војната го предизвикува најголемиот прекин во снабдувањето со нафта во историјата на глобалните пазари, соопшти денеска Меѓународната агенција за енергија, еден ден откако одобри ослободување на рекордни 400 милиони барели нафта од стратешките резерви.

