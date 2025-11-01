Орбан: Туск ја претвори Полска во вазал на Брисел

Фејсбук профил на Виктор Орбан

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска оцени дека неговиот полски колега Доналд Туск станал „еден од најгласните поттикнувачи на војна во Европа и дека ја претворил Полска во „вазал на Брисел“.

Во објава на Фејсбук, Орбан изјави дека воената политика на Туск „не успева со оглед на тоа што Украина остана без европски пари, додека Полјаците се уморни од војната“.

Тој оцени дека затоа Туск „почна уште еден напад врз Унгарија“.

Тој го прави ова затоа што е во големи проблеми дома. Неговата партија ги загуби претседателските избори, неговата влада е нестабилна. Заедно со Манфред Вебер, тој стана еден од најгласните поттикнувачи на војна во Европа – но неговата воена политика не успева: Украина останува без европски пари, а полскиот народ е уморен од војната. Тој не може да го промени курсот бидејќи ја претвори Полска во вазал на Брисел“, наведува Орбан, пренесен од агенцијата МТИ.

Орбан додаде дека Туск „сега е во паника“, ги прогонува своите политички противници и го критикува антивоениот став на Унгарија во обид да го одвлече вниманието од неговите домашни проблеми.