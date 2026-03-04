Орбан: Останувањето надвор од војната ќе биде клучно во следните четири години

Facebook/Orbán Viktor

Држењето надвор од војната ќе биде клучно во следните четири години, изјави денеска унгарскиот премиер Виктор Орбан во телевизиско интервју.

„Мислам дека клучните зборови за следните четири години се „останување надвор“. Можеме ли да останеме надвор од војната, можеме ли да останеме надвор од испраќање воена помош и можеме ли да останеме надвор од обезбедување финансиска помош“, рече Орбан.

Во интервјуто за приватната телевизиска станица АТВ, премиерот рече дека не гледа „никој меѓу политичките лидери“ освен себеси кој има поголеми шанси да ја држи Унгарија надвор од војната.

„Затоа зборувам за следните четири години. Затоа се кандидирам за функција“, додаде тој.

Тој рече дека во војната меѓу Русија и Украина, земјите-членки ја поддржаа Украина, додека Унгарија, Словачка „и можеби малку“ од Чешка рекоа дека тоа не е нивна војна. Тој додаде дека Украина и ЕУ сакаат да ги убедат Унгарците да се приклучат на војната.

Извор: МИА