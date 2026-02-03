Опозицискиот француски лидер, Џордан Бардела: Многу малку воени интервенции на САД резултирале со демократија

Facebook / Jordan Bardella

Претседателот на француската десничарска партија Национален собир (РС), Џордан Бардела, го критикуваше американскиот претседател Доналд Трамп и изјави дека Трамп никогаш не му бил пример.

Бардела рече дека Трамп не го плаши и нагласи дека неговата партија се дистанцира од политиката на Доналд Трамп, објавува весникот „Фигаро“.

Американскиот претседател не ме плаши“, изјави Бардела.

Тој истакна дека Трамп се карактеризира со „многу неизвесна и многу непредвидлива природа“.

Ветерот на слободата што дува низ САД не треба да нè прави наивни. Можеби Трамп е добар за Америка, но не и за Франција и Европа“, рече Бардела.

Тој оцени дека „многу малку американски воени интервенции резултирале со демократија“ и потсети на Авганистан, Ирак и Либија.