 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

Њујоршката полиција го затвори Тајмс сквер, на граѓаните им е советувано да избегнуваат престој во тоа подрачје

Свет

18.08.2025

Фрипик

Полициската управа на градот Њујорк издаде предупредување до граѓаните да ја избегнуваат областа на Тајмс Сквер поради „активна полициска истрага“.

Во соопштение објавено на социјалната мрежа X, делот од Седмата авенија помеѓу 42-ра и 44-та улица, вклучувајќи го и аголот на 43-та улица, каде што се наоѓа деловната зграда на Тајмс Сквер број 3, е затворен.

На работниците во таа зграда им е наредено да се оддалечат од прозорците, додека многумина беа преместени на приземјето од зградата.

Локални медиуми јавија дека полицјата е во потрага по човек кој оставил сомнителен пакет.

Поврзани вести

Хроника  | 18.08.2025
Обид за убиство со нож во Охридски хотел
Хроника  | 16.08.2025
Турски државјанин пронајден починат во хотел на Бит Пазар
Скопје  | 16.08.2025
Полицајци спасија жена што се фрлила во водите на Вардар