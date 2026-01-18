Макрон ќе бара од ЕУ економска одмазда по заканите на Трамп со царини

Емануел Макрон има намера да предложи активирање на европскиот механизам за економска одмазда против трети земји кои вршат економски притисок врз земјите од единствениот блок за да влијаат врз нивните политички одлуки, пренесува Франс24.

Според Елисејските кругови, францускиот претседател ќе биде во контакт со своите европски колеги во текот на целиот ден за да „го координира европскиот одговор на неприфатливите закани за царини на американскиот претседател Трамп“.

Истите извори забележуваат дека американскиот пристап кон прашањата покренува прашања во врска со валидноста на договорот за тарифите постигнат минатото лето меѓу ЕУ и САД.

Конечно, француски дипломатски извори забележуваат дека активирањето на европскиот механизам за одмазда не бара едногласност на земјите-членки, туку квалификувано мнозинство, и дека преку овој механизам можат да се донесуваат одлуки во врска со инвестициски проекти, како и учество на компании од трети земји на европските пазари за јавни набавки.