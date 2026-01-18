 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Макрон ќе бара од ЕУ економска одмазда по заканите на Трамп со царини

Свет

18.01.2026

Емануел Макрон има намера да предложи активирање на европскиот механизам за економска одмазда против трети земји кои вршат економски притисок врз земјите од единствениот блок за да влијаат врз нивните политички одлуки, пренесува Франс24.

Според Елисејските кругови, францускиот претседател ќе биде во контакт со своите европски колеги во текот на целиот ден за да „го координира европскиот одговор на неприфатливите закани за царини на американскиот претседател Трамп“.

Истите извори забележуваат дека американскиот пристап кон прашањата покренува прашања во врска со валидноста на договорот за тарифите постигнат минатото лето меѓу ЕУ и САД.

Конечно, француски дипломатски извори забележуваат дека активирањето на европскиот механизам за одмазда не бара едногласност на земјите-членки, туку квалификувано мнозинство, и дека преку овој механизам можат да се донесуваат одлуки во врска со инвестициски проекти, како и учество на компании од трети земји на европските пазари за јавни набавки.

