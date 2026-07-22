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22.07.2026
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Неделник

Маѓар си доби ‘рканица во тил – исплукан унгарскиот премиер

Свет

22.07.2026

Маж плукна кон унгарскиот премиер Петер Маѓар пред камерите, додека тој патуваше со министерот за транспорт и инвестиции Давид Витези на презентацијата на голем план за развој на железницата, утрово на станицата Њугати во Будимпешта.

Инцидентот се случи кога човек им се приближи на двајцата политичари и ги праша:

Имавте дрскост? Се осмеливте да дојдете овде?, по што сочно го плукна.

Премиерот одговори: „Ви посакувам добро здравје“.

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