Маѓар си доби ‘рканица во тил – исплукан унгарскиот премиер

Маж плукна кон унгарскиот премиер Петер Маѓар пред камерите, додека тој патуваше со министерот за транспорт и инвестиции Давид Витези на презентацијата на голем план за развој на железницата, утрово на станицата Њугати во Будимпешта.
Инцидентот се случи кога човек им се приближи на двајцата политичари и ги праша:
Имавте дрскост? Се осмеливте да дојдете овде?, по што сочно го плукна.
Премиерот одговори: „Ви посакувам добро здравје“.
Egy fidesz károsult leköpte a miniszterelnököt❗— Kun István (@kunpisti) July 22, 2026
Magyar Péter reagált az incidensre. "Ne keseredjenek el." pic.twitter.com/oEHK2qYugk