КОП 15 во Бразил: Земјите со законска обврска за обновување на хабитатите на загрозените видови

Земјите членки на Конвенцијата на ОН за заштита на мигрирачки видови (CMS) одобрија вклучување 40 нови видови кои отсега ќе уживаат меѓународна правна заштита. Одлуката беше донесена на крајот од 15-тата конференција на земјите потписнички (КОП 15), што неделава се одржа во Бразил.

Меѓу новите заштитени видови се најдоа снежната сова (Bubo scandiacus), која посебно стана позната од сагата „Хари Потер“, и канадскиот крајбрежен бекас (Limosa haemastica), кој секоја година прелетува 30.000 километри над двете Америки.

Списокот ја вклучува и џиновската ајкула чекан (Sphyrna mokarran), како и копнени цицачи, како што е пругастата хиена (Hyaena hyaena), или водени цицачи, како џиновската видра (Pteronura brasiliensis).

Конвенцијата е правно обврзувачка, што значи дека државите потписнички имаат законска должност да ги штитат видовите класифицирани како загрозени од исчезнување, да ги зачувуваат и обновуваат нивните природни живеалишта, да ги минимизираат пречките за нивната миграција и меѓусебно да соработуваат за нивно успешно зачувување.

Бразил претходно беше домаќин и на Конференцијата на ОН за климата – КОП 30, која се одржа во ноември минатата година во градот Белем.