Либан: Иран ја поткопува безбедноста на арапските земји

Либанскиот министер за надворешни работи Јусеф Раги изјави дека Иран ја поткопува безбедноста и суверенитетот на арапските држави.

Раги се обрати на состанок на Советот на Арапската лига, посветен на, како што наведе, „прекршувањата што Иран ги врши врз суверенитетот и територијалниот интегритет на арапските земји“.