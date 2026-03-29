Либан: Иран ја поткопува безбедноста на арапските земји

Либанскиот министер за надворешни работи Јусеф Раги изјави дека Иран ја поткопува безбедноста и суверенитетот на арапските држави.
Раги се обрати на состанок на Советот на Арапската лига, посветен на, како што наведе, „прекршувањата што Иран ги врши врз суверенитетот и територијалниот интегритет на арапските земји“.
„Ја повторив мојата осуда на иранските прекршувања кои ја поткопуваат безбедноста и суверенитетот на братските арапски држави, нагласувајќи дека овие дејства ги надминуваат сите прифатливи граници и заслужуваат недвосмислена осуда“, напиша Раги на социјалната мрежа Икс.