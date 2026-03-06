 Skip to main content
06.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 март 2026
„Фајненшл тајмс“

Кина ќе го зголеми увозот на руска нафта поради кризата на Блискиот Исток

Свет

06.03.2026

angad305 from pixabay

Кина ќе го зголеми увозот на руска нафта поради кризата на Блискиот Исток, објави „Фајненшл тајмс“

Во моментов, Иран учествува со околу 13% во увозот на нафта во Кина, додека приближно една третина од кинеските испораки на нафта и 25% од нејзиниот течен природен гас (ЛНГ) минуваат низ Ормутскиот теснец, кој е нарушен по нападот на САД и Израел врз Иран, забележува британскиот весник.

Според изданието, во оваа ситуација, се очекува Кина да го зголеми увозот на руска нафта, дополнително зајакнувајќи ги врските со својот северен сосед.

Кинеската државна нафтена компанија ЦНПЦ ја рестартира претходно затворената рафинерија во Далиан во североисточна Кина, што ќе го прошири капацитетот за преработка и ќе поддржи зголемен увоз на руска сурова нафта.

Во услови на постојана нестабилност на Блискиот Исток, официјален Пекинг може да размисли и за забрзување на плановите за изградба на гасоводот „Моќта на Сибир – 2“, кој би испорачувал природен гас од северозападна Русија до Кина преку Монголија.

