06.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 март 2026
Иран тврди дека погодил американски нафтен танкер во близина на Кувајт

Свет

06.03.2026

Вооружените сили на Иран соопштија дека нападнале нафтен танкер во близина на брегот на Кувајт.

Пловилото, опишано како „во сопственост на САД“, било погодено и се запалило, јави државното радио, повикувајќи се на централната команда.

Според истиот извор, повторно биле извршени напади со напредни ракети врз цели во Израел и врз позиции на САД во државите од Персискиот Залив.

Меѓу употребеното оружје била и ракетата Khorramshahr-4, која носи боева глава тешка околу две тони, се наведува во извештајот.

