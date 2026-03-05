ИДФ издаде предупредување без преседан за евакуација на целото упориште на Хезболах во Бејрут

ИДФ издаде „итно предупредување“ до жителите на јужните предградија на Бејрут, упориште на Хезболах познато како Дахије, пред планираните напади против терористичката група.

Жителите на населбите Бурџ ел-Барајне и Хадат да се движат кон исток кон планината Либан по патот Бејрут – Дамаск. Жителите на населбите Харет Хреик и Шија да се движат на север кон Триполи по патот Бејрут – Триполи, како и на исток кон планината Либан преку автопатот Метн Експрес – изјави портпаролот на војската, полковник Авичај Адрае.

Спасете ги своите животи и веднаш евакуирајте ги вашите домови – нагласи тој.

Забрането е движење кон југ. Секое движење кон југ може да ги загрози вашите животи. Ќе ве известиме кога ќе биде безбедно да се вратите во вашите домови – додаде Адрае.