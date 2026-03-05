 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

ИДФ издаде предупредување без преседан за евакуација на целото упориште на Хезболах во Бејрут

Свет

05.03.2026

ИДФ издаде „итно предупредување“ до жителите на јужните предградија на Бејрут, упориште на Хезболах познато како Дахије, пред планираните напади против терористичката група.

Жителите на населбите Бурџ ел-Барајне и Хадат да се движат кон исток кон планината Либан по патот Бејрут – Дамаск. Жителите на населбите Харет Хреик и Шија да се движат на север кон Триполи по патот Бејрут – Триполи, како и на исток кон планината Либан преку автопатот Метн Експрес – изјави портпаролот на војската, полковник Авичај Адрае.

Спасете ги своите животи и веднаш евакуирајте ги вашите домови – нагласи тој.

Забрането е движење кон југ. Секое движење кон југ може да ги загрози вашите животи. Ќе ве известиме кога ќе биде безбедно да се вратите во вашите домови – додаде Адрае.

Поврзани вести

Свет  | 02.03.2026
Владата на Либан бара Хезболах да го предаде оружјето
Свет  | 02.03.2026
Израел тврди дека ликвидирал високи функционери на иранското разузнавање во операцијата „Рикачки лав“
Свет  | 02.03.2026
Спремете се за нова војна: Израел го нападна Либан
﻿