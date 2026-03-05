Мицкоски: Безбедносната состојба е стабилна, се разгледуваат мерки за справување со можните економски предизвици

Безбедносната состојба во земјата е стабилна, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски кој беше во посета на компанијара „Актив“ во Штип.

Безбедносната состојба во државата е стабилна, мирна. До овој момент не постои ризик по безбедносната состојба во државата. Ние имавме Совет за безбедност, кој го организираше претседателката врз основа на информациите коишто ги добивме и од службите, но и од соодветните министерства, тука пред се мислам на министерствата за одбрана и за внатрешни работи и врз основа на тие податоци во овој момент можам да кажам дека безбедносната состојба е стабилна. Можеби со тек на време ќе имаме одредени економски предизвици, повеќе тука мислам на цената на енергенсите на нафтата и гасот, повеќе на нафтата бидејќи ние немаме премногу голема зависност за гасот. Завршува грејната сезона, така што од тој аспект, а и македонската индустрија нема развиено прилично голема мрежа на гасот, но од нафетната индустрија ќе имаме одредени притисоци. Ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните – изјави премиерот Мицкоски.

Министерството за надворешни работи и надворешна трговија организира превоз за македонските граѓани кои што сакаат да се вратат од земјите кои се погодени со воените дејствија.

Веќе сме во завршна фаза. Мислам дека од денеска ќе почне евакуацијата така што од денеска сме апсолутно во насока на обезбедување на се она кое што е потребно за нормално функционирање како на институциите така и безбедно враќање на нашите граѓани кои сакаат да си дојдат дома – рече Мицкоски.

Посочи дека од Бахреин, Катар и Обединетите Арапски Емирати веќе има обезбедено превоз и тоа ќе биде на товар на државата.